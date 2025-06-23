В Самаре стала известна дата выборов депутатов Городской Думы 8-го созыва

В Самаре 23 июня обнародовали дату голосования, на котором будут избраны депутаты ГорДумы. Оно назначено на 14 сентября 2025 года.
Дату огласили на совещании в ГорДуме, где глава города Иван Носков представил ежегодный отчет о работе администрации города. Отдельно Носков выразил благодарность бывшему мэру Самары Елене Лапушкиной.
В 2024 году в бюджет области было внесено 50,6 миллиардов рублей. Потрачено — 52 миллиарда.
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