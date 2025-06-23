Reuters узнал о переданном Путину письме от Хаменеи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который приехал в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, передаст ему письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Со слов собеседников, иранская сторона «пока не впечатлена» поддержкой России в условиях продолжающейся операции Израиля и американской атаки, и хотела бы, чтобы Путин «сделал больше». Они не уточнили, на какую именно помощь рассчитывает Тегеран.
Путин ранее осудил Израиль и заявил, что Иран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях. По словам российского президента, в переговорах сторон должна быть «проявлена гибкость». Москва предлагала стать посредником в урегулировании между Израилем и Ираном, в том числе Путин озвучил эту идею в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом. Однако тот в ответ заявил: «Сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя», имея в виду полномасштабный конфликт России и Украины.
По сведениям израильского канала Kan, до удара США по иранским объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе Москва передала Вашингтону сообщение с призывом «не нападать на Иран».
Как писала The New York Times, Хаменеи, который опасается за свою жизнь, сейчас скрывается в бункере. Он общается с командирами через доверенного помощника и не использует электронные средства связи, чтобы его было сложнее найти. По данным газеты, верховный лидер выбрал преемников на случай смерти.