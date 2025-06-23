Мирзиёев направил поздравление участникам форума, который впервые проходит в регионе ЦА

Мирзиёев выразил уверенность, что такие важные инициативы и предложения найдут отражение в Самаркандской декларации, которую примут в рамках форума, «и этот важный документ станет для всех нас своего рода программой совместных действий по достижению инклюзивной, устойчивой и ориентированной на человека государственной службы».