Мирзиёев направил поздравление участникам форума, который впервые проходит в регионе ЦА

САМАРКАНД, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам Форума государственной службы Организации Объединенных Наций, который впервые проходит в регионе Центральной Азии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Приветственное послание главы государства зачитала помощник президента Саида Мирзиёева.
Глава республики поздравил всех с Днем государственной службы, широко отмечаемым во всем мире 23 июня по инициативе ООН.
Убежден, что нынешний международный форум, посвященный теме «Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего», послужит совершенствованию системы государственного управления и государственной службы, играющей важную роль в глобальном развитии, ее выведению на новый уровень, соответствующий требованиям времени, повышению потенциала кадров и эффективности их деятельности, укреплению международного сотрудничества в сфере.
Он отметил, что о высоком статусе мероприятия свидетельствует участие в нем около 400 делегатов Организации Объединенных Наций, других авторитетных международных структур, государств разных континентов и регионов мира.
«Сегодня, как никогда актуальное значение приобретает обмен передовым опытом в продвижении цифровой трансформации государственного управления, применении инновационных решений в оказании государственных услуг, кардинальном повышении эффективности институтов государственного сектора, развитии стилей лидерства в управлении, расширении непрерывного образования и определении навыков, необходимых будущим руководителям», — говорится в поздравлении.
Президент рассказал о реформах по превращению государственной службы в по-настоящему инклюзивную народную службу, которые реализуют в республике в последние годы.
В частности,
- совместно с международными экспертами подготовлен Закон «О государственной гражданской службе»;
- внедрена система работы в разрезе махаллей;
- усилен институт адресной поддержки и социальной защиты;
- доля женщин в государственном управлении достигла 35%;
- более 700 государственных услуг оказывают через онлайн-платформы на основе принципа «единого окна»;
- с целью организации государственной гражданской службы на основе новых подходов создан кластер по подготовке кадров для привлечения одаренных специалистов, отвечающих современным требованиям, и формирования профессионального корпуса государственных служащих.
«Для повышения институционального потенциала и поддержки инвестирования в человеческий капитал на основе международного опыта внедряется использование возможностей эндаумента. В этой связи призываем вас поддержать наши глобальные инициативы по созданию в Узбекистане Глобального центра знаний по цифровой трансформации государственной службы и Международной школы молодых лидеров», — сказал президент.
Он добавил, что эти инициативы открывают большие возможности для активизации обмена между правительствами, новаторами и партнерами по развитию, воспитания будущих поколений госслужащих, широкого использования цифровых инструментов в управлении и повседневной жизни, внедрения инноваций в государственном секторе.
Мирзиёев выразил уверенность, что такие важные инициативы и предложения найдут отражение в Самаркандской декларации, которую примут в рамках форума, «и этот важный документ станет для всех нас своего рода программой совместных действий по достижению инклюзивной, устойчивой и ориентированной на человека государственной службы».
В заключение он пожелал форуму плодотворной работы, а его участникам — больших успехов.
В Самарканде 23 — 25 июня проходит одно из крупнейших международных мероприятий в сфере госуправления — Форум государственной службы ООН (UN Public Service Forum 2025).
К диалогу пригласили министров, представителей госорганов, международных организаций, научных кругов, гражданского сектора и бизнеса из десятков стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Главная тема форума — «Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего». В программе — пленарные сессии, тематические дискуссии, презентации успешных практик и стратегические переговоры, посвященные новым подходам в госуправлении.
С 2003 года форум проходил в США, Австрии, Танзании, Южной Корее и других странах.