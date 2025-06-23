В Кремле объяснили, как Россия готова помогать Ирану

«Все зависит от того, что необходимо Ирану, — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге. — Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важное проявление, вид поддержки иранской стороны. Дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Ирану».
Отвечая на вопрос о том, какие именно обязательства готова взять за себя Москва в роли международного посредника и готова ли поставлять Ирану оружие, в том числе ЗРК С300 и С400, Песков вновь подчеркнул, что «все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и иранские друзья».
«Вот как раз сегодня состоятся контакты министра иностранных дел Ирана [Аббаса Арагчи с президентом РФ Владимиром Путиным], где уже по следам вот этой травматической эскалации [на Ближнем Востоке] удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и своем видении нынешней ситуации», — добавил представитель Кремля.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания в ряд объектов.
США вступили в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские бомбардировщики атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане.