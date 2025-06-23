В Кремле объяснили, как Россия готова помогать Ирану

«Все зависит от того, что необходимо Ирану, — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге. — Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важное проявление, вид поддержки иранской стороны. Дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Ирану».