В Иране готовят проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Основанием для прерывания взаимодействия с агентством стали обвинения Ирана в адрес МАГАТЭ. По мнению властей Исламской Республики, отчеты агентства могли использоваться для подтверждений обвинений страны в разработке ядерного оружия со стороны Израиля и США и оправдания последовавших от них ударов. Также в Иране считают, что международная организация не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить и остановить атаки на ядерную инфраструктуру.