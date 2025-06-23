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В Иране готовят проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

В парламенте Ирана разрабатывают законопроект, который прервет сотрудничество Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление сделал председатель Исламского консультативного совета страны Мохаммад Багер Галибаф.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы стремимся принять законопроект, который приостановит сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока мы не получим объективных гарантий профессионального поведения этой международной организации», — цитируют Галибафа «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал Fars.

Основанием для прерывания взаимодействия с агентством стали обвинения Ирана в адрес МАГАТЭ. По мнению властей Исламской Республики, отчеты агентства могли использоваться для подтверждений обвинений страны в разработке ядерного оружия со стороны Израиля и США и оправдания последовавших от них ударов. Также в Иране считают, что международная организация не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить и остановить атаки на ядерную инфраструктуру.

Глава Исламского консультативного совета Ирана заявил, мировое сообщество убедилось, что МАГАТЭ не смогло выполнить свои обязательства и стало «политическим инструментом».

22 июня американские вооруженные силы нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Атакам подверглись предприятия в Натанзе, Исфахане и Фордо. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после ударов выступил с заявлением. Он выразил готовность отправиться в Иран, чтобы защитить ядерную инфраструктуру. Гросси акцентировал внимание, что эксперты агентства работают в Иране и для продолжения их деятельности следует остановить бомбардировки.

Представители МАГАТЭ установили, что атакованные США объекты, связанные с ядерными разработками, частично разрушены, но уровень радиации пока не превышен.

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