В Иране готовят проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Основанием для прерывания взаимодействия с агентством стали обвинения Ирана в адрес МАГАТЭ. По мнению властей Исламской Республики, отчеты агентства могли использоваться для подтверждений обвинений страны в разработке ядерного оружия со стороны Израиля и США и оправдания последовавших от них ударов. Также в Иране считают, что международная организация не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить и остановить атаки на ядерную инфраструктуру.
Глава Исламского консультативного совета Ирана заявил, мировое сообщество убедилось, что МАГАТЭ не смогло выполнить свои обязательства и стало «политическим инструментом».
22 июня американские вооруженные силы нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Атакам подверглись предприятия в Натанзе, Исфахане и Фордо. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после ударов выступил с заявлением. Он выразил готовность отправиться в Иран, чтобы защитить ядерную инфраструктуру. Гросси акцентировал внимание, что эксперты агентства работают в Иране и для продолжения их деятельности следует остановить бомбардировки.
Представители МАГАТЭ установили, что атакованные США объекты, связанные с ядерными разработками, частично разрушены, но уровень радиации пока не превышен.