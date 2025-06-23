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В Калининградской области оценили ущерб экономике от действий Литвы и Польши

Регион практически полностью перешёл на морское сообщение.

Действия Литвы и Польши не нанесли вреда экономике Калининградской области, так как регион смог перейти на морское сообщение на 60%. Об этом пишет РИА Новости.

Пик инвестиционных проектов ожидается в 2028—2029 годах, когда будут готовы два новых парома. «Если в 2022-м у нас отмечалось снижение валового регионального продукта где-то порядка на 4,5%, то по итогам 2024-го у нас фактически он вырос на 4,7%. То есть мы сегодня вернулись до антикризисного роста ВРП», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на Петербургском экономическом форуме.

Литовские силовики с 17 июня ищут россиянина, который мог выпрыгнуть из калининградского поезда. После инцидента власти республики решили ужесточить контроль за транзитными поездами.