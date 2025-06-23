Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял главу группы финансовых разведок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев:

— подчеркнул значимость группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов;

 — подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами;

— отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».

Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.