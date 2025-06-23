Токаев принял главу группы финансовых разведок

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев:
— подчеркнул значимость группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов;
— подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами;
— отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».
Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.