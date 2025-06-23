Экс-премьер Тарлев: Молдова является классическим примером захваченного государства

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правящий в Молдове режим полностью подчинил себе государственные институты, в стране наблюдается замаскированная форма диктатуры под предлогом европейской интеграции, говорится в распространенном в понедельник заявлении экс-премьера, лидера партии «Будущее Молдовы» Василе Тарлева.
«Молдова сегодня — классический пример захваченного государства. Все ключевые институты власти — от Конституционного суда до ЦИК и Высшего совета безопасности — подчинены узкому политическому кругу, ориентированному не на интересы народа, а на личные и внешние указания», — подчеркивает политик.
В качестве аргументов он отметил, что судебная власть в Молдове «парализована страхом», прокуратура используется как карательный инструмент, СМИ уничтожаются под видом «борьбы с дезинформацией», а оппозиция преследуется, выборы готовятся по заранее заданному сценарию.
«Это не демократия — это диктатура и политическая оккупация! Не танками, а кредитами и так называемыми грантами, шантажом и цензурой. Под красивыми лозунгами “европейской интеграции” разрушаются сами основы молдавской государственности», — заявил Тарлев.
Политик обращает внимание на то, что суверенитет — это не абстрактное понятие или простой документ, а реальность, которую необходимо защищать конкретно: «Суверенитет — это не декларация на бумаге. Это право народа самостоятельно определять свое будущее, внешнюю политику и ценности».
«Если мы не встанем на защиту суверенитета сегодня, завтра у нас не останется ни языка, ни традиций, ни экономики, ни страны, ни будущего. (…) Суверенитет — не товар и не разменная монета на внешнеполитической бирже. Это наш фундамент. И мы обязаны его защитить», — говорит Тарлев.
Принятая 23 июня 1990 года Декларация о суверенитете в первой статье провозглашала, что «Советская Социалистическая Республика Молдова есть суверенное государство. Суверенитет ССР Молдова — естественное и необходимое условие существования государственности Молдовы».
В статье 13 Декларации отмечается, что «эта Декларация служит основой для разработки новой Конституции Республики Молдова, совершенствования республиканского законодательства и позиции Республики Молдова по подготовке и заключению Союзного договора суверенных государств».