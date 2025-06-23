Экс-премьер Тарлев: Молдова является классическим примером захваченного государства

«Если мы не встанем на защиту суверенитета сегодня, завтра у нас не останется ни языка, ни традиций, ни экономики, ни страны, ни будущего. (…) Суверенитет — не товар и не разменная монета на внешнеполитической бирже. Это наш фундамент. И мы обязаны его защитить», — говорит Тарлев.