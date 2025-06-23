С 1 сентября школьников будут обучать по-новому. При чём здесь песни, посвящённые государственным праздникам?

Это касается учащихся I и II классов. Целью нововведений стало «воспитание патриотизма и гражданственности». Цель нововведения, как сообщает Минобразования, — приобщить детей к богатству национальной и мировой музыкальной культуры, сформировать чувство патриотизма и гражданственности.
Для практических занятий предложили специальный репертуар, включающий песни о Родине, дружбе, государственных праздниках, а также детские хиты, мелодии из мультфильмов и кино.
Учителями и экспертами в разработке учебной программы стали деятели культуры и искусства Беларуси, а также практикующие педагоги.
Учащиеся III-IV классов продолжат обучаться по программе, утверждённой в 2024 году — то есть переход на новую систему начнётся поэтапно.
Ранее белорусским детям запретили учиться в зарубежных школах.
Введенная норма исключает дистанционное обучение детей, живущих в Беларуси, в учреждениях образования других государств.
То есть:
- дети, проживающие в Беларуси, должны посещать только белорусские школы;
- обучение в иностранных онлайн-школах (например, российской, американской или польской) теперь незаконно;
- родители, нарушающие это правило, могут столкнуться с проверками органов опеки.