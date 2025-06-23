С 1 сентября школьников будут обучать по-новому. При чём здесь песни, посвящённые государственным праздникам?

Это касается учащихся I и II классов. Целью нововведений стало «воспитание патриотизма и гражданственности». Цель нововведения, как сообщает Минобразования, — приобщить детей к богатству национальной и мировой музыкальной культуры, сформировать чувство патриотизма и гражданственности.