Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»

«Вы совершаете визит в Россию в сложный период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИДом от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН», — сказал Путин.