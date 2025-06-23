Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 июня: главное

Трамп не уведомлял Путина о намерениях нанести удар по Ирану.
Сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров, со стороны России озвучивались определенные предложения, но непосредственно детального информирования об этом не было.
Россия готова различными путями помогать Ирану на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важное проявление, вид поддержки иранской стороны. Дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Ирану.
Готовность Москвы оказать Тегерану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона.
Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся контакты МИД Ирана, где по следам драматической эскалации удастся обменяться мнениями и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию.
Россия выражает глубокое сожаление в связи с расширением числа участников конфликта на Ближнем Востоке и осуждает американские удары по Ирану.
Произошло увеличение количества участников этого конфликта, новый виток эскалации напряженности в регионе. И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи.
Радиационная опасность в результате ударов США по ядерным объектам в Иране нуждается в оценке.
Еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность.
Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Также 23 июня президент России встречается в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона.
Это независимые процессы.
Переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как предтечу встречи Путина и Трампа.
Момент для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей, которые лидеры двух стран смогут принять.
Контакты Путина с Трампом возможны в любой момент, если президенты посчитают это целесообразным, пока планов на этот счет нет. Главы государств открыты для моментальных звонков друг другу, для этого есть каналы закрытой связи.
Россия ведет работу над украинским урегулированием на экспертном уровне, этот подход признан целесообразным.
Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров. Продолжается также обмен пленными и телами.
Кремль ожидает, что ясность по срокам третьего раунда российско-украинских переговоров появится на этой неделе.
РФ в деле украинского урегулирования сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО.
Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Мали Ассими Гоитой обменяются совместными документами.
Будут мероприятия в рамках официального визита президента переходного периода Республики Мали Гоиты. Будет беседа в узком составе с господином Гоита и также российско-малийские переговоры в формате официального обеда. Также главы государств обменяются подписанными документами, они будут присутствовать на церемонии обмена подписанными документами.