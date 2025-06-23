Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 июня: главное

Еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность.