Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха
«В соответствии с программой пребывания в городе Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и практического взаимодействия.
Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.
По итогам саммита ожидают принятия пакета соглашений.
Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух побывал в Узбекистане с госвизитом в июне 2024-го.
В ходе прошедших тогда переговоров Шавкат Мирзиёев принял приглашение монгольского коллеги посетить эту страну с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.