Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом

В программе — проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24—25 июня посетит эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с программой пребывания в городе Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и практического взаимодействия.

Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.

По итогам саммита ожидают принятия пакета соглашений.

Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух побывал в Узбекистане с госвизитом в июне 2024-го.

В ходе прошедших тогда переговоров Шавкат Мирзиёев принял приглашение монгольского коллеги посетить эту страну с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.