Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24—25 июня посетит эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.