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МИД опроверг информацию о запуске дронов с территории Казахстана в сторону России

Компетентные органы ведут проверку всех недавних инцидентов.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сообщения о якобы запуске беспилотников с территории РК в сторону России не соответствуют действительности. Компетентные органы ведут проверку всех недавних инцидентов, связанных с БПЛА, передаёт BAQ.KZ.

«Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются беспилотные летательные аппараты в сторону России, не соответствует действительности», — подчеркнул Айбек Смадияров.

Он добавил, что в настоящее время казахстанские компетентные органы изучают все обстоятельства, касающиеся появления БПЛА на территории страны.

«Компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Казахстан», — сообщил он.

Смадияров призвал дождаться итогов расследования и подтвердил, что как запуск, так и пролёт дронов с территории Казахстана — не подтверждены.

«И пролет, и запуск с территории Казахстана не соответствуют действительности», — уточнил он.

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