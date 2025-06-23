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Казахстан эвакуировал более 290 граждан из Ирана и Израиля — МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан эвакуировало 230 граждан из Исламской Республики Иран и 66 человек из Государства Израиль. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: МИД РК

— Из Ирана эвакуированы 230 казахстанцев. На данный момент в этой стране остаются около 50 наших граждан, большинство из которых — сотрудники дипломатической службы, — отметил он.

По словам А. Смадиярова, из Израиля были эвакуированы 66 граждан Казахстана. В стране продолжают находиться около 170 человек.

Он добавил, что Министерство иностранных дел продолжает мониторинг ситуации в регионах и поддерживает постоянную связь с гражданами Казахстана за рубежом.

Как сообщалось, Госсекретарь США призвал Китай повлиять на Иран по вопросу Ормузского пролива. Ранее израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране.