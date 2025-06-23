Казахстан эвакуировал более 290 граждан из Ирана и Израиля — МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан эвакуировало 230 граждан из Исламской Республики Иран и 66 человек из Государства Израиль. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.