МИД Казахстана призывает к диалогу на фоне напряжённости вокруг Ирана

Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя напряжённость вокруг Ирана и значение двустороннего сотрудничества между странами, передаёт BAQ.KZ.
«Мы, как вы знаете, с Ираном ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах», — подчеркнул Айбек Смадияров.
По его словам, недавно состоялся официальный визит главы МИД Казахстана в Тегеран, в ходе которого стороны достигли договорённостей по ряду перспективных проектов.
«Были обсуждены направления по логистике, торговле, инвестициям, производству и, конечно, вопросам энергетики. Это важные сферы, и мы рассчитываем на их развитие», — отметил он.
МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.
«Мы, естественно, за этой ситуацией наблюдаем, призываем все стороны к диалогу, к политическому диалогу. Как мы вчера в нашем заявлении отметили, необходимо придерживаться Устава ООН и норм международного права. Нам нужны спокойные соседи, чтобы всё было спокойно, никакой войны», — добавил он.