МИД Казахстана призывает к диалогу на фоне напряжённости вокруг Ирана

«Мы, естественно, за этой ситуацией наблюдаем, призываем все стороны к диалогу, к политическому диалогу. Как мы вчера в нашем заявлении отметили, необходимо придерживаться Устава ООН и норм международного права. Нам нужны спокойные соседи, чтобы всё было спокойно, никакой войны», — добавил он.