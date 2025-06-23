Ближний Восток ожидает новый этап эскалации

Президент США оказался в позиции шахматного цугцванга, когда любой ход только осложняет позицию.
Не нанести удар по ядерным объектам Ирана после серии угроз означало бы получить обвинения в слабости. А для американского лидера это недопустимо. А вот после ночного нападения он получил уже запрограммированные обвинения в превышении полномочий. Видимо, пафосное объявление самого Трампа о полном успехе операции со ссылкой даже на Бога рассчитано на то, что Иран все-таки удастся хотя бы частично прогнуть.
— Трамп изначально заявил о единовременной силовой акции, а потому ему надо держать слово, если западным политикам сейчас можно хоть в чем-то верить, — считает политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. — Но в значительной степени все будет зависеть от реакции Ирана, который не идет на уступки в плане отказа от мирного атома и грозит перекрыть Ормузский пролив.
Иран действительно грозит перекрытием пролива, через который идет треть мировых товарных поставок нефти. Другое дело, что такой шаг скорее ударит по Европе и даже по Китаю, чем по США. Более того, вызванный таким иранским решением скачок цен на нефть сыграл бы на руку многим друзьям Трампа, но одновременно привел бы и к резкому росту цен на бензин в самой Америке, а это «черная метка» для любого президента. Впрочем, Иран больше предпочитает продолжать угрожать, чем идти на новый этап эскалации.
Инсайдеры утверждают, что за сутки до удара американцы предупредили Москву, поскольку речь ведь шла о первом в истории нападении на ядерный объект. Не исключено, что потому российская реакция пока довольно сдержанная. Но если до сих пор Вашингтон отказывался от посредничества Москвы в вопросе иранского «атомного досье», то теперь может прийти время образования консорциума посредников с участием и России, и Китая.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Богдан Безпалько, член палаты по межнациональным отношениям при президенте Российской федерации:
— Реакция России на удары США по Ирану должна быть сдержанной. Мы попытаемся дипломатически урегулировать конфликт. Но, скорее всего, эти усилия дадут плоды только через какое-то время. Сейчас самый разгар конфликта. Вероятно, Иран пойдет на заключение совместного всеобъемлющего плана действий, но на таких условиях, которые для него будут компромиссными. То есть которые не требуют полного отказа страны от развития ядерной энергетики. Но я не исключаю того, что фактически Ближний Восток превратится в посредника противостояния между США, Китаем, возможно, Россией и другими странами.
Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый обозреватель, доктор исторических наук:
— Реакция России на удары США по Ирану должна соответствовать всем канонам международного права. Нужно созвать Совет безопасности ООН, Совет управляющих МАГАТЭ. Протест по поводу действий США с нашей стороны уже был. Дальше стоит повторить предложение о посредничестве и всячески склонять стороны к переговорам. У Ирана в данном случае два варианта: идти на обострение или действовать в рамках международного права. Предпочтительнее второй путь. Если идти на обострение, наносить удары по военным объектам США, перекрывать Ормузский пролив, блокировать транспорт нефти и газа, это вызовет реакцию у двух стран-агрессоров — США и Израиля. У них появится повод оправдывать свои действия и расширять их. Этот вариант, на мой взгляд, неразумный, и с точки зрения мировой стабильности и он крайне нежелателен.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:
— США проявили неоправданную агрессию в адрес Ирана. Их поведение и поведение Израиля осуждены российской дипломатией. Россия будет настаивать на мирном урегулировании конфликта и максимальном снятии требований сторон друг к другу. Иран же в любом случае продолжит защищаться до прекращения агрессии. Думаю, что РФ должна эту позицию поддерживать.