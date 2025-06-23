Ближний Восток ожидает новый этап эскалации

— Реакция России на удары США по Ирану должна соответствовать всем канонам международного права. Нужно созвать Совет безопасности ООН, Совет управляющих МАГАТЭ. Протест по поводу действий США с нашей стороны уже был. Дальше стоит повторить предложение о посредничестве и всячески склонять стороны к переговорам. У Ирана в данном случае два варианта: идти на обострение или действовать в рамках международного права. Предпочтительнее второй путь. Если идти на обострение, наносить удары по военным объектам США, перекрывать Ормузский пролив, блокировать транспорт нефти и газа, это вызовет реакцию у двух стран-агрессоров — США и Израиля. У них появится повод оправдывать свои действия и расширять их. Этот вариант, на мой взгляд, неразумный, и с точки зрения мировой стабильности и он крайне нежелателен.