Владимиру Путину понравилась реставрация консерватории Римского-Корсакова

Президенту России Владимиру Путину понравилась реставрация Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом на брифинге, посвященном окончанию восстановительных работ, заявил ректор культурного учреждения Алексей Васильев.
— Строительные работы и работы по реставрации и реконструкции завершены. Почему мы еще не там? Ведутся пусконаладочные работы и поставка оборудования. Это музыкальные инструменты, в особенности рояли и фортепиано, — рассказал Васильев.
Ректор консерватории добавил, что эти работы еще ведутся. Поэтому здание в полном распоряжении консерватории пока не находится.
Напомним, глава государства посетил консерваторию имени Римского-Корсакова 18 июня. Он осмотрел обновленные залы и классы, а также побывал на концерте в исполнении педагогов и студентов.
Ранее зданию вернули его исторический облик: специалисты обновили его фасады, лепнину и живопись, а также обновили интерьеры Домовой церкви. Кроме того, они модернизировали акустику Большого зала Рубинштейна.