Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимиру Путину понравилась реставрация консерватории Римского-Корсакова

Культурное учреждение в Северной столице откроют в ближайшей перспективе.

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину понравилась реставрация Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом на брифинге, посвященном окончанию восстановительных работ, заявил ректор культурного учреждения Алексей Васильев.

— Строительные работы и работы по реставрации и реконструкции завершены. Почему мы еще не там? Ведутся пусконаладочные работы и поставка оборудования. Это музыкальные инструменты, в особенности рояли и фортепиано, — рассказал Васильев.

Ректор консерватории добавил, что эти работы еще ведутся. Поэтому здание в полном распоряжении консерватории пока не находится.

Напомним, глава государства посетил консерваторию имени Римского-Корсакова 18 июня. Он осмотрел обновленные залы и классы, а также побывал на концерте в исполнении педагогов и студентов.

Ранее зданию вернули его исторический облик: специалисты обновили его фасады, лепнину и живопись, а также обновили интерьеры Домовой церкви. Кроме того, они модернизировали акустику Большого зала Рубинштейна.