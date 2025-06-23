Общий вклад ЕБРР в экономику Казахстана превышает 1,2 млрд евро

— В целом, что касается хода реформ в Казахстане, то мы отмечаем положительную динамику. Положительная динамика происходят в разных сферах, в том числе в области инфраструктуры. В этой связи Национальный инфраструктурный план является очень важным, и играет большое значение. Также идет пересмотр банковского законодательства. Осуществляются реформы в других сферах, которые привлекают инвестиции и позволяют улучшить инвестиционный климат в стране. Очень важно отметить реформы, которые проходят или касаются «зеленой» повестки, темпы этой реформы постоянно ускоряются, — сказал Хусейн Озхан.