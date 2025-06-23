Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием

"Следующая важная задача — борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.
В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание.
Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку.
В стране разрабатывается специальная программа «Дети Казахстана», в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения. Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу.
Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения. Однако работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны.
Самая опасная тенденция, волнующая все общество, — распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать. В Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16 процентов. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей.
По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу".