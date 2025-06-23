Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием

"Следующая важная задача — борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.