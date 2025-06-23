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Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Решение было озвучено министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Источник: Reuters

По мнению Сийярто, план создает значительные риски для энергетической стабильности.

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Решение было озвучено министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций», — заявил Сийярто во время трансляции на телеканале М1. Основным мотивом для блокировки стало намерение защитить национальные интересы в сфере энергетики: новый пакет предполагал полный запрет на покупку российского природного газа и сырой нефти. По его словам, отказ нанес бы ущерб всей европейской экономике.

Министр отметил, что Будапешт и Братислава воспользовались правом вето, чтобы предотвратить реализацию инициативы Еврокомиссии. По мнению Сийярто, план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поддержанный Киевом, создает значительные риски для энергетической стабильности Центральной Европы. Министр выразил опасения, что реализация инициативы приведет к подрыву экономик не только Венгрии и Словакии, но и других стран ЕС. Он также отметил, что Еврокомиссия в последнее время усилила поддержку Украины.

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