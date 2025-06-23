Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России

Министр отметил, что Будапешт и Братислава воспользовались правом вето, чтобы предотвратить реализацию инициативы Еврокомиссии. По мнению Сийярто, план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поддержанный Киевом, создает значительные риски для энергетической стабильности Центральной Европы. Министр выразил опасения, что реализация инициативы приведет к подрыву экономик не только Венгрии и Словакии, но и других стран ЕС. Он также отметил, что Еврокомиссия в последнее время усилила поддержку Украины.