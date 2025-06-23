МИД Беларуси глубоко обеспокоен резким обострением конфликта на Ближнем Востоке

«Крайне обеспокоены сообщениями об ударах по иранским ядерным объектам, нанесенных Соединенными Штатами Америки. Рассматриваем эти действия как чрезвычайно опасную эскалацию, которая несет в себе непредсказуемые последствия для всего региона и страдания для народов, его населяющих», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Для нашей страны, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, очень понятны те страшные последствия, к которым могут привести удары по ядерным объектам Ирана. Они находятся под контролем МАГАТЭ.
МИД Республики Беларусь призывает все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность.
«Считаем, что единственным устойчивым решением является дипломатический путь и соблюдение международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года», — отметили в ведомстве.