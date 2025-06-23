МИД Беларуси глубоко обеспокоен резким обострением конфликта на Ближнем Востоке

«Крайне обеспокоены сообщениями об ударах по иранским ядерным объектам, нанесенных Соединенными Штатами Америки. Рассматриваем эти действия как чрезвычайно опасную эскалацию, которая несет в себе непредсказуемые последствия для всего региона и страдания для народов, его населяющих», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.