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Токаев заявил, что правоохранительная система нуждается в реформе

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительная система нуждается в реформировании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

"В целом, правоохранительная система нуждается в дальнейшем реформировании, нацеленном на повышение безопасности граждан и безукоризненное обеспечение принципов законности. Но реформы не могут и не должны осуществляться ради реформ. Их главная цель — усилить доверие общества к правоохранительной системе.

Случаи несправедливости и равнодушия со стороны отдельных сотрудников накладывают тень на всех представителей силовых структур. Требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, каждый из вас должен показывать достойный пример. Только тогда возникнет истинное партнерство сотрудников полиции и граждан. Именно от ваших усилий зависит успех дальнейшего совершенствования правоохранительной деятельности", — обратился Токаев к представителям правоохранительных органов.

По словам президента, государство всегда будет уделять особое внимание поддержке всех, кто обеспечивает общественную безопасность и законность в стране.

«По моему поручению, с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь, районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%. Мы продолжим принимать комплексные меры по усилению правовой и социальной защищенности стражей порядка. Важно создавать условия и стимулы для курсантов ведомственных вузов — это будущее наших силовых структур», — отметил Токаев.

Он заявил, что выпускникам академий, показавшим отличные результаты в учебе и поведении, нужно присваивать первоначальное звание «старший лейтенант». Также глава государства предложил предоставить им возможность приоритетного выбора вакантных должностей. Он поручил правительству подготовить соответствующие законодательные поправки.