Токаев заявил, что правоохранительная система нуждается в реформе

«По моему поручению, с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь, районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%. Мы продолжим принимать комплексные меры по усилению правовой и социальной защищенности стражей порядка. Важно создавать условия и стимулы для курсантов ведомственных вузов — это будущее наших силовых структур», — отметил Токаев.