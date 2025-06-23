Токаев объявил амнистию

«В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Это большой шаг навстречу оступившимся людям, призванный помочь им быстрее вернуться в общество. Говоря словами аль-Фараби, милосердие — неотъемлемое качество добродетельного народа», — сказал Касым-Жомарт Токаев.