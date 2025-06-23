Токаев объявил амнистию

Выступая на на расширенной коллегии правоохранительных органов, Глава государства заявил о необходимости принять меры для совершенствования уголовно-исполнительной системы.
«Три года назад состоялся общенациональный референдум, на котором большинство граждан поддержало поправки в Конституцию. В результате реформы было кардинально переформатировано политическое устройство страны. Масштабные изменения затронули и систему защиты прав человека. Создан Конституционный суд. Получил конституционный статус и расширенные компетенции уполномоченный по правам человека. Окончательно отменена смертная казнь. Это в полной мере отвечает гуманистическому духу нашей Конституции, которая провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями», — отметил президент.
Глава государства напомнил, что в этом году мы празднуем 30-летие Основного закона.
«В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Это большой шаг навстречу оступившимся людям, призванный помочь им быстрее вернуться в общество. Говоря словами аль-Фараби, милосердие — неотъемлемое качество добродетельного народа», — сказал Касым-Жомарт Токаев.