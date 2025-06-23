Президент поручил урегулировать продажу сим-карт в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил урегулировать продажу сим-карт в Казахстане, а также усилить ответственность мобильных операторов за их распространение. Об президент распорядился на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение. В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, мы внедряем солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры. Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней», — сказал глава государства.
Еще одна серьезная проблема — мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег, обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.
«Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тыс. человек, большая часть из которых, к сожалению, — молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов», — поручил президент.
Он отметил, что данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году, по его словам, выявлено почти 100 тыс. фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях.
«Поручаю правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение», — распорядился глава РК.
Ранее Минцифры прокомментировало информацию об утечке персональных данных казахстанцев.
«Министерство изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан. Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано», — говорится в заявлении профильного министерства.