По мнению Картаполова, Зеленский выражает обеспокоенность, что про него все могут забыть.
«Отсюда вот эти громкие выхлопы, за которыми мало что стоит», — отметил депутат в комментарии для RTVI.
Однако, по его мнению, ситуацию необходимо держать на контроле и в России этим занимаются.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что высказывания Зеленского беспочвенны.
«Зеленский на фоне обострившегося кризиса на Ближнем Востоке хочет напомнить, что он еще существует, что он готов тут услужить Западу», — цитирует депутата RTVI.
Соболев также напомнил об атаке ВСУ на российские военные аэродромы 1 июня, отметив, что этот факт необходимо принять во внимание. Депутат отметил, что российские спецслужбы работают, чтобы предотвратить повтор подобных инцидентов. По словам Соболева, спецслужбам следует удвоить, а то и утроить усилия по выявлению лиц, способных совершить такие действия, как в Челябинске.
Комментируя возможное развитие российско-украинского конфликта, Соболев отметил, что в случае передачи ракет Taurus Украине при условии управления ими немецкими специалистами, военные объекты на территории Германии станут законными целями для российских Вооруженных сил. По мнению депутата, ФРГ не готова к такому развитию событий.
22 июня по итогам встречи с начальником ГРУ Кириллом Будановым, Владимир Зеленский заявил о подготовке атак на «болевые точки» России, подчеркнув, что целью Киева является «существенное снижение российского потенциала».