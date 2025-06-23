В Госдуме ответили на угрозы Зеленского вновь ударить по России

Соболев также напомнил об атаке ВСУ на российские военные аэродромы 1 июня, отметив, что этот факт необходимо принять во внимание. Депутат отметил, что российские спецслужбы работают, чтобы предотвратить повтор подобных инцидентов. По словам Соболева, спецслужбам следует удвоить, а то и утроить усилия по выявлению лиц, способных совершить такие действия, как в Челябинске.