Беспрозванных: Санкции не взяли Калининград

Калининград практически перешел на морскую логистику: через Балтийск приходит около 60% всех импортных и экспортных потоков. Два новых парома для Балтийской линии строятся по поручению президента; их ввод в строй запланирован к пику инвестиционных строек 2028−2029 годов.