Беспрозванных: Санкции не взяли Калининград

Как сообщило агенство РИА Новости, губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что ограничения Литвы и Польши на ввоз товаров не повлияли на ключевые показатели области.
По данным главы региона, падение валового регионального продукта в 2022 году составило 4,5%, однако уже в 2023-м ВРП прибавил 4,7%. Беспрозванных подчеркнул, что область вернулась «к антикризисному росту», невзирая на усилившийся досмотр земных и железнодорожных грузов на литовско-польской границе.
Калининград практически перешел на морскую логистику: через Балтийск приходит около 60% всех импортных и экспортных потоков. Два новых парома для Балтийской линии строятся по поручению президента; их ввод в строй запланирован к пику инвестиционных строек 2028−2029 годов.
Строительные материалы, на которые Литва и Польша ввели особый режим, теперь также идут морем. «Экономика области не пострадала», — подытожил губернатор, напомнив, что политика соседних государств лишь ускорила переход бизнеса на альтернативные маршруты.