Президент подписал закон об амнистии

Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах.