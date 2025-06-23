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Что пишут зарубежные СМИ об авиаударах США по Ирану

В ночь на 22 июня 2025 года стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары противобункерными бомбами GBU-57 и ракетами большой дальности Tomohawk по трем важнейшим объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Предлагаем узнать, что сообщают мировые СМИ об операции США, получившей название «Полуночный молот».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Первым об операции «Полуночный молот» в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, который счел ее «успешной» и заявил о «полном уничтожении» ядерных объектов Ирана. Он также призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.

Атака США на Иран не стала неожиданностью: хотя в Белом доме утверждали, что Трамп примет решение в отношении Ирана «в течение двух недель», в четверг ряд зарубежных СМИ и экспертов предупредили, что операция будет проведена 21—22 июня.

Израиль поблагодарил Трампа за «помощь» и вывесил на улицах своих городов благодарственные плакаты с изображением американского президента. Иран, со своей стороны, опроверг заявление Трампа о нанесении «монументального» ущерба своим ядерным объектам и уведомил о том, что «все ядерные материалы» были вывезены с них заранее. Кроме того, Тегеран посулил США и Израилю жесткие ответные меры и пообещал продолжить обогащать уран.

Neue Zürcher Zeitung

Спустя 22 года после вторжения в Ирак США вновь вступают в военную авантюру на Ближнем Востоке.

Трамп, который любит выставлять себя миротворцем, обещал, что никогда не будет играть роль мирового полицейского, — и все же решился на бомбардировку Ирана.

The Washington Post

Подписывать мировую с Ираном до того, как США нанесут превентивный удар, Трамп не собирался.

Axios

Трамп отдал приказ Пентагону планировать удары по Ирану еще не саммите G7 в Канаде, а его слова о «двух неделях» были отвлекающим маневром, чтобы выиграть время.

Окончательное решение о бомбардировке он принял на полях гольф-клуба в Нью-Джерси, когда ему сообщили, что самолеты подходят к «точке невозврата».

Когда В-2 уже были в воздухе, Трамп выглядел оптимистично и расслабленно. Затем он оправился в Белый дом, чтобы наблюдать за ходом операции.

СNN

Трамп и Нетаньяху с самого начала координировали свои действия, используя метод «хороший-плохой полицейский».

В итоге США провели хладнокровную операцию, которую планировали почти три недели.

The Financial Times

Трамп ударами по Ирану поставил на карту свое президентство.

Mirror

Операция США «Полуночный молот» вызвала растущие опасения насчет того, что нестабильность в регионе может спровоцировать третью мировую войну.

Она также расколола американский электорат и может расколоть США и их союзников по поводу дальнейших шагов на Ближнем Востоке. Это может стать «реальным концом» трансатлантических отношений.

The Independent

В неловком интервью министр обороны Великобритании четырежды отказался ответить на вопрос «являются ли атаки США на Иран законными и правильными».

Brookings

Судьбоносное решение Трампа стало сокрушительным ударом по региональному потенциалу Ирана и вместе с тем усилило неопределенность в отношении того, как может развиваться этот кризис и что он означает для Тегерана, Вашингтона и всего мира.

News AU

Трамп отпраздновал неожиданную атаку США на Иран как победу, но истинный успех остается неясным. Иран еще не сделал свой шаг «око за око». Мир замер в ожидании.

Fox News

Нельзя сказать точно, какая из авиабаз США на Ближнем Востоке является целью для Ирана. Любая из них ценна: Иран может ответить взвешенно и попытаться не проливать кровь, но он может захватить американские активы и будет охотиться за американскими самолетами.

CNBC

США предупредили американцев по всему миру сохранять бдительность. Предыдущее подобное предупреждение было опубликовано в октябре 2023 года, когда начался конфликт между Израилем и ХАМАС.

Bloomberg

У Ирана есть три варианта ответа. Первый — «прозрение» и безоговорочная капитуляция. Второй — спрятать все запасы обогащенного урана глубоко под землей.

Третий — действовать «по-крупному» и, например, перекрыть Ормузский пролив. Одного дня блокады достаточно, чтобы цены на нефть взлетели свыше 150 долларов за баррель.

The Conversation

Удары США по Ирану незаконны и могут создать опасный прецедент.

Другие государства могут использовать это «толкование права на самооборону» для нанесения упреждающих ударов по своим противникам в любое удобное для них время.

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