Что пишут зарубежные СМИ об авиаударах США по Ирану

Израиль поблагодарил Трампа за «помощь» и вывесил на улицах своих городов благодарственные плакаты с изображением американского президента. Иран, со своей стороны, опроверг заявление Трампа о нанесении «монументального» ущерба своим ядерным объектам и уведомил о том, что «все ядерные материалы» были вывезены с них заранее. Кроме того, Тегеран посулил США и Израилю жесткие ответные меры и пообещал продолжить обогащать уран.