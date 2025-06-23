Что пишут зарубежные СМИ об авиаударах США по Ирану

Первым об операции «Полуночный молот» в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, который счел ее «успешной» и заявил о «полном уничтожении» ядерных объектов Ирана. Он также призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
Атака США на Иран не стала неожиданностью: хотя в Белом доме утверждали, что Трамп примет решение в отношении Ирана «в течение двух недель», в четверг ряд зарубежных СМИ и экспертов предупредили, что операция будет проведена
Израиль поблагодарил Трампа за «помощь» и вывесил на улицах своих городов благодарственные плакаты с изображением американского президента. Иран, со своей стороны, опроверг заявление Трампа о нанесении «монументального» ущерба своим ядерным объектам и уведомил о том, что «все ядерные материалы» были вывезены с них заранее. Кроме того, Тегеран посулил США и Израилю жесткие ответные меры и пообещал продолжить обогащать уран.
Neue Zürcher Zeitung
Спустя 22 года после вторжения в Ирак США вновь вступают в военную авантюру на Ближнем Востоке.
The Washington Post
Подписывать мировую с Ираном до того, как США нанесут превентивный удар, Трамп не собирался.
Axios
Трамп отдал приказ Пентагону планировать удары по Ирану еще не саммите G7 в Канаде, а его слова о «двух неделях» были отвлекающим маневром, чтобы выиграть время.
Когда В-2 уже были в воздухе, Трамп выглядел оптимистично и расслабленно. Затем он оправился в Белый дом, чтобы наблюдать за ходом операции.
СNN
Трамп и Нетаньяху с самого начала координировали свои действия, используя метод «хороший-плохой полицейский».
The Financial Times
Трамп ударами по Ирану поставил на карту свое президентство.
Mirror
Она также расколола американский электорат и может расколоть США и их союзников по поводу дальнейших шагов на Ближнем Востоке. Это может стать «реальным концом» трансатлантических отношений.
The Independent
В неловком интервью министр обороны Великобритании четырежды отказался ответить на вопрос «являются ли атаки США на Иран законными и правильными».
Brookings
Судьбоносное решение Трампа стало сокрушительным ударом по региональному потенциалу Ирана и вместе с тем усилило неопределенность в отношении того, как может развиваться этот кризис и что он означает для Тегерана, Вашингтона и всего мира.
News AU
Fox News
Нельзя сказать точно, какая из авиабаз США на Ближнем Востоке является целью для Ирана. Любая из них ценна: Иран может ответить взвешенно и попытаться не проливать кровь, но он может захватить американские активы и будет охотиться за американскими самолетами.
CNBC
США предупредили американцев по всему миру сохранять бдительность. Предыдущее подобное предупреждение было опубликовано в октябре 2023 года, когда начался конфликт между Израилем и ХАМАС.
Bloomberg
У Ирана есть три варианта ответа. Первый — «прозрение» и безоговорочная капитуляция. Второй — спрятать все запасы обогащенного урана глубоко под землей.
The Conversation
Другие государства могут использовать это «толкование права на самооборону» для нанесения упреждающих ударов по своим противникам в любое удобное для них время.