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Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025

Беглов заявил, что ПМЭФ-2025 по представительности превзошел итоги 2024 года.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов поблагодарил своих коллег и всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума.

«ПМЭФ получился масштабным и результативным. По представительности он превзошел итоги предыдущего года. Это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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