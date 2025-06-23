Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.