Новые правила въезда в Россию: что говорят в МИД Казахстана

Что случилось С 30 июня 2025 года Россия действительно изменит правила въезда в страну. Теперь для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль, который включает в себя сбор биометрических данных. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России.
Информацию также подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Что сказали в МИД Казахстана В начале июня официальный представитель МИД Айбек Смадияров ответил на вопрос, будет ли Казахстан применять зеркальные меры в отношении граждан России.
«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультации с нашими государственным органами. Гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, следует заранее ознакомиться с новыми требованиями по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало», — сказал Смадияров.
«Жалоб пока не поступало»
Сегодня на брифинге в МИД корреспондент Tengrinews.kz спросила Айбека Смадиярова о результатах этих переговоров. По его словам, казахстанская сторона продолжает консультации и наблюдает за ситуацией.
«Пока новых данных нет. Мы проводим консультации, наблюдаем. Особо на границе с Россией жалоб пока не поступало. Наши граждане продолжают ездить. Как я до этого говорил — это всего лишь одна из мер при пересечении границы. Некоторые СМИ выдали, что “Россия вводит визовый режим”. Надо в вопросах хотя бы разбираться», — ответил представитель внешнеполитического ведомства.
Меры российских властей Смадияров сравнил с Южной Кореей, где действуют похожие правила.
«У нас безвизовый режим с Южной Кореей, но перед тем, как туда поехать, нужно в посольстве Южной Кореи получить разрешение. Это то же самое. И когда к нам заезжают (иностранцы — прим.), миграционные власти выдвигают свои требования. Каждая страна вправе такое требование выдвигать», — добавил он.
Ранее Айбек Смадияров подчеркнул, что никакого визового режима между Казахстаном и Россией не существует.