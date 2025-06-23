Новые правила въезда в Россию: что говорят в МИД Казахстана

«Пока новых данных нет. Мы проводим консультации, наблюдаем. Особо на границе с Россией жалоб пока не поступало. Наши граждане продолжают ездить. Как я до этого говорил — это всего лишь одна из мер при пересечении границы. Некоторые СМИ выдали, что “Россия вводит визовый режим”. Надо в вопросах хотя бы разбираться», — ответил представитель внешнеполитического ведомства.