Об отношениях Казахстана с Ираном высказались в МИД

«С Ираном мы ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах. Недавно даже был официальный визит нашего министра в Иран, по итогам которого мы договорились о многих проектах на будущее. Там и логистика, и торговля, и инвестиции, и производства, и по энергетике. Мы естественно за ситуацией наблюдаем, призываем к диалогу. Нам необходимо придерживаться устава ООН и международного права. Нам нужны спокойные соседи. Чтобы все было спокойно, и никакой войны», — сообщил Смадияров.