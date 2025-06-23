На развитие туризма в Башкирии выделили 3,7 млрд рублей

К началу сезона в регионе подготовлено 59 официально утверждённых маршрутов, разработан насыщенный календарь, включающий в себя 61 крупное мероприятие самой разной направленности. Особое внимание уделят безопасности туристов и качеству предоставляемых услуг. Немаловажно и том, что в туристической сфере заработал новый механизм государственного контроля. Это сократит нелегальный бизнес и повысит качество предоставляемых услуг. Кроме того, в Башкирии продолжится работа по классификации гостиниц и других мест размещения, а также аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.