На развитие туризма в Башкирии выделили 3,7 млрд рублей

Как отметили на заседании, Башкирия является привлекательным для туристов регионом страны. Только за последние два года для развития туристической сферы направлено порядка 3,7 млрд рублей. Из них — 1,5 млрд рублей из федерального бюджета по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
«Благодаря этой работе в регионе формируется комфортная и современная туристическая инфраструктура. На сегодняшний день в Башкирии действует более 600 коллективных средств размещения, причем за прошедшую пятилетку номерной фонд увеличился на 800 единиц», — подчеркнул премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
Между тем в регионе стремительно набирает популярность новый формат туризма — отдых в глэмпингах. Так, если в 2020 году в Башкирии насчитывалось всего пять глэмпингов, то сегодня уже более 120. Причем 110 из них предназначены для круглогодичного размещения.
«Летний период традиционно является пиковым по турпотоку. Уже наблюдается повышенный спрос на бронирование в глэмпингах, особенно на выходные и праздничные дни», — добавила министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.
К началу сезона в регионе подготовлено 59 официально утверждённых маршрутов, разработан насыщенный календарь, включающий в себя 61 крупное мероприятие самой разной направленности. Особое внимание уделят безопасности туристов и качеству предоставляемых услуг. Немаловажно и том, что в туристической сфере заработал новый механизм государственного контроля. Это сократит нелегальный бизнес и повысит качество предоставляемых услуг. Кроме того, в Башкирии продолжится работа по классификации гостиниц и других мест размещения, а также аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
По итогам совещания Андрей Назаров поручил администрациям Архангельского, Балтачевского, Мелеузовского районов и Кумертау обеспечить своевременную реализацию инвестпроектов с господдержкой в сфере туризма. В свою очередь, министерству предпринимательства и туризма должно разработать программу развития туристической отрасли, рассчитанную до 2030 года. Программа должна стать дорожной картой для развития туризма в регионе и учитывать современные тенденции в туризме, потребности туристов и возможности республики.