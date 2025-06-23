Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: решение о закрытии Ормузского пролива примут ВС

В Министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что решение о закрытии Ормузского пролива для судоходства — прерогатива Вооруженных сил Исламской Республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Getty Images

Комментарий по поводу перекрытия стратегически важного пролива на северо-западе Индийского океана сделал представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

«Наши вооруженные силы, исходя из своей иерархии, очень хорошо знают, как защищать иранскую нацию, и этот вопрос рассматривается на уровне иранских вооруженных сил», — приводят его слова «Ведомости» со ссылкой на Mehr.

Прогнозы о вероятном закрытии Ормузского пролива, который является основным маршрутом для нефтетанкеров, следующих из стран Ближнего Востока, после обострения ирано-израильского конфликта и вмешательства в него США, тревожат мировое сообщество.

Тегеран вынужден решительно реагировать на агрессию со стороны еврейского государства и американских вооруженных сил — 22 июня парламент Ирана уже одобрил предложение перекрыть Ормузский пролив. Правда, депутаты Республики делегировали принятие окончательного решения о перекрытии морского пути Совету национальной безопасности.

В Белом доме заявили, что решение о закрытии Ормузского пролива обернется против Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что в случае отказа от пропуска грузовых судов пострадает экономика Исламской Республики.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше