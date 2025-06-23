МИД Ирана: решение о закрытии Ормузского пролива примут ВС

Комментарий по поводу перекрытия стратегически важного пролива на северо-западе Индийского океана сделал представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
Прогнозы о вероятном закрытии Ормузского пролива, который является основным маршрутом для нефтетанкеров, следующих из стран Ближнего Востока, после обострения ирано-израильского конфликта и вмешательства в него США, тревожат мировое сообщество.
Тегеран вынужден решительно реагировать на агрессию со стороны еврейского государства и американских вооруженных сил — 22 июня парламент Ирана уже одобрил предложение перекрыть Ормузский пролив. Правда, депутаты Республики делегировали принятие окончательного решения о перекрытии морского пути Совету национальной безопасности.
В Белом доме заявили, что решение о закрытии Ормузского пролива обернется против Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что в случае отказа от пропуска грузовых судов пострадает экономика Исламской Республики.