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Александр Гусев открыл в Воронеже общественно-политический форум под названием «Антициклон»

Участие в мероприятии приняли 16 зарубежных экспертов по международным отношениям из различных стран, включая Австрию, Венгрию, Болгарию и Пакистан.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Спикеры посетили военно-мемориальные объекты, также состоялось возложение цветов на площади Победы. Это символичное действие подчеркнуло основную идею, которую участники форума стремятся донести: события мировых войн не должны повторяться.

В рамках форума ведётся предметный и конструктивный диалог по вопросам, связанным с обострением ситуации на Ближнем Востоке и антироссийской риторикой западных стран. Основным достижением является то, что участники действительно слышат друг друга, создают пространство для обмена мнениями и совместного поиска решений. Ответом на принуждение и санкции, по их мнению, должна стать совместная работа, направленная на строительство мира, свободного от диктата и двойных стандартов.

Форум «Антициклон» стал не просто секцией воронежского медиафорума, а масштабным и значимым событием, которое подтвердило статус Воронежской области как площадки, где можно открыто обсуждать острые международные вопросы.