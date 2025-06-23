Спикеры посетили военно-мемориальные объекты, также состоялось возложение цветов на площади Победы. Это символичное действие подчеркнуло основную идею, которую участники форума стремятся донести: события мировых войн не должны повторяться.
В рамках форума ведётся предметный и конструктивный диалог по вопросам, связанным с обострением ситуации на Ближнем Востоке и антироссийской риторикой западных стран. Основным достижением является то, что участники действительно слышат друг друга, создают пространство для обмена мнениями и совместного поиска решений. Ответом на принуждение и санкции, по их мнению, должна стать совместная работа, направленная на строительство мира, свободного от диктата и двойных стандартов.
Форум «Антициклон» стал не просто секцией воронежского медиафорума, а масштабным и значимым событием, которое подтвердило статус Воронежской области как площадки, где можно открыто обсуждать острые международные вопросы.