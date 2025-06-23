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Мэр Новосибирска пояснил слова Владимира Путина на ПМЭФ-2025 про регион

На Петербургском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отметил Новосибирскую область как один из лидеров по динамике улучшения инвестиционного климата. Данные подтверждают эту позитивную оценку.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно статистике, которую привел мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале, в первом квартале 2025 года в экономику Новосибирска было привлечено более 39 миллиардов рублей инвестиций, что на 24% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Значительная часть, около 77%, приходится на собственные средства предприятий.

Инвестиционные потоки, по словам Максима Кудрявцева, направлены на модернизацию производственных мощностей, включая закупку нового оборудования, строительство и реконструкцию цехов и зданий, а также на развитие научно-исследовательской и социальной сфер.

Также, по словам мэра, в городе наблюдается увеличение количества значимых проектов. Продолжается расширение производственных мощностей в сфере телекоммуникаций, в частности, на базе компании «Элтекс». В фармацевтической отрасли вводятся в эксплуатацию новые линии для производства лекарственных средств и медицинских препаратов. Активно развиваются направления, связанные с модульным строительством, логистическими услугами и цифровыми технологиями.

«Мы прилагаем все усилия для создания комфортных условий работы для инвесторов, предоставляя земельные участки, обеспечивая подключение к необходимым коммуникациям и оказывая всестороннюю поддержку проектам», — также отметил новосибирский градоначальник.