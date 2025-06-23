Мэр Новосибирска пояснил слова Владимира Путина на ПМЭФ-2025 про регион

Также, по словам мэра, в городе наблюдается увеличение количества значимых проектов. Продолжается расширение производственных мощностей в сфере телекоммуникаций, в частности, на базе компании «Элтекс». В фармацевтической отрасли вводятся в эксплуатацию новые линии для производства лекарственных средств и медицинских препаратов. Активно развиваются направления, связанные с модульным строительством, логистическими услугами и цифровыми технологиями.