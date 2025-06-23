Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке терроризма в Сахеле

Ранее в июне министр в эфире подкаста AFO Média обратил внимание на то, что Украина открыто заявляла о своем участии в спонсировании террористов в Сахеле. Его нигерский коллега Бакари Яу Сангаре также заметил, что Киев публично брал на себя ответственность за поддержку терроризма.