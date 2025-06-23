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Белый дом объяснил слова Трампа о смене режима в Иране

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ставит вопрос о том, почему бы народу Ирана не поднять восстание, если Тегеран откажется вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном. Об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

«Президент просто ставил вопрос, которым, думаю, задаются многие люди во всем мире: если иранский режим отказывается свернуть свою ядерную программу или вести переговоры, если он отказывается дальше заниматься дипломатией, то почему иранскому народу не следует восстать против этого жестокого, террористического режима? Этот вопрос президент поставил минувшим вечером», — сказала представитель американского лидера.

«Однако, что касается нашей военной позиции, то она не изменилась», — заверила Ливитт.

Она также отметила, что Трамп все еще заинтересован в поиске дипломатического решения для урегулирования ситуации вокруг Ирана.

«Если иранские власти отказываются идти на мирное дипломатическое решение, в котором президент [Трамп] все еще заинтересован, то почему бы иранскому народу не сместить власти», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

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