Белый дом объяснил слова Трампа о смене режима в Иране

«Президент просто ставил вопрос, которым, думаю, задаются многие люди во всем мире: если иранский режим отказывается свернуть свою ядерную программу или вести переговоры, если он отказывается дальше заниматься дипломатией, то почему иранскому народу не следует восстать против этого жестокого, террористического режима? Этот вопрос президент поставил минувшим вечером», — сказала представитель американского лидера.