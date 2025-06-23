Брест стал ещё одним городом-побратимом у Омска

У Омска появился ещё один город-побратим — Брест. Об этом сообщили в администрации Омска. Соответствующее соглашение было подписано между мэром Омска Сергеем Шелестом и председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским.
По словам омского градоначальника Сергея Шелеста, в приоритете — укрепление связей между Омском и Брестом.
Мэр Омска подчеркнул, что соглашения является хорошей возможностью для сотрудничества в сферах пищевой, обрабатывающей и текстильной промышленности, а также в области туризма.
Сергей Шелест также обратил внимание на удобство прямого авиарейса из Москвы в Брест, выразив надежду на организацию аналогичного прямого сообщения между Омском и его новым городом-побратимом в будущем.
Отмечатеся, что омская делегация сейчас находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Минск, столица Беларуси, уже является городом-побратимом Омска.
Ранее мы писали, что недавно было заключено соглашение о побратимстве с Витебском. В планах также подписание подобного документа с Гродно.