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Брест стал ещё одним городом-побратимом у Омска

Соглашение было подписано мэром Сергеем Шелестом.

У Омска появился ещё один город-побратим — Брест. Об этом сообщили в администрации Омска. Соответствующее соглашение было подписано между мэром Омска Сергеем Шелестом и председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским.

По словам омского градоначальника Сергея Шелеста, в приоритете — укрепление связей между Омском и Брестом.

Мэр Омска подчеркнул, что соглашения является хорошей возможностью для сотрудничества в сферах пищевой, обрабатывающей и текстильной промышленности, а также в области туризма.

Сергей Шелест также обратил внимание на удобство прямого авиарейса из Москвы в Брест, выразив надежду на организацию аналогичного прямого сообщения между Омском и его новым городом-побратимом в будущем.

Отмечатеся, что омская делегация сейчас находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Минск, столица Беларуси, уже является городом-побратимом Омска.

Ранее мы писали, что недавно было заключено соглашение о побратимстве с Витебском. В планах также подписание подобного документа с Гродно.