Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией

Владимир Путин на фоне американо-израильских атак на Иран встретился с главой МИД Исламской Республики. Он заверил, что Россия считает «неспровоцированную агрессию» против Тегерана недопустимой, и пообещал «оказать содействие иранскому народу». Ни о каких конкретных договоренностях пока не сообщалось. Незадолго до встречи МИД Ирана выразил надежду на то, что РФ «сыграет свою роль» в конфликте на Ближнем Востоке, а Reuters сообщало, что иранский министр привез Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи с просьбой о помощи — в Кремле при этом заявили, что послания не было.