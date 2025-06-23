Путин объявил старт серийного производства «Орешника», что появится и в Беларуси

Президент России Владимир Путин 23 июня, в понедельник, во время встречи с выпускниками военных вузов объявил старт серийного производства «Орешника», что появится и в Беларуси, передает ТАСС.
— Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях, — подчеркнул президент России.
Напомним, ранее президенты Беларуси и России договорились о размещении ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Тем временем Совбез сообщил о местах размещения российского комплекса «Орешник» в Беларуси: «Мы уверены в своих действиях».
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках.
Кстати, Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.