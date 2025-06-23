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Путин объявил старт серийного производства «Орешника», что появится и в Беларуси

Путин сказал о серийном производстве «Орешника», который появится и в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 23 июня, в понедельник, во время встречи с выпускниками военных вузов объявил старт серийного производства «Орешника», что появится и в Беларуси, передает ТАСС.

— Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях, — подчеркнул президент России.

Напомним, ранее президенты Беларуси и России договорились о размещении ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.

Тем временем Совбез сообщил о местах размещения российского комплекса «Орешник» в Беларуси: «Мы уверены в своих действиях».

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках.

Кстати, Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.