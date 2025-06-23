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На выборы свердловского губернатора выдвинулись уже пять кандидатов

Выдвижение проводится до 25 июля.

На выборы губернатора Свердловской области официально выдвинулись ещё три кандидата. Об этом сообщает облизбирком.

22 июня документы в комиссию подали Андрей Кузнецов от «Справедливой России — Патриотов — за правду» и Станислав Наумов от ЛДПР. А 23-го документы сдал Александр Ивачёв от КПРФ.

Напомним ранее официально выдвинулись Денис Паслер от «Единой России» и Рант Краев от «Новых людей». Выдвижение идёт с 15 июня по 25 июля.

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