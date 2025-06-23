На выборы свердловского губернатора выдвинулись уже пять кандидатов

На выборы губернатора Свердловской области официально выдвинулись ещё три кандидата. Об этом сообщает облизбирком.
22 июня документы в комиссию подали Андрей Кузнецов от «Справедливой России — Патриотов — за правду» и Станислав Наумов от ЛДПР. А 23-го документы сдал Александр Ивачёв от КПРФ.
Напомним ранее официально выдвинулись Денис Паслер от «Единой России» и Рант Краев от «Новых людей». Выдвижение идёт с 15 июня по 25 июля.
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