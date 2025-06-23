СБУ заявила о планах польского пенсионера ликвидировать Зеленского

По его словам, Зеленского хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера.
По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», отметил глава СБУ.
Малюк рассказал в интервью украинским СМИ, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад. Мужчина «свято верил в советскую идею», добавил руководитель спецслужбы.
В мае 2024 года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались ликвидировать Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других чиновников. По словам украинских спецслужб, участники сети должны были найти военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии — устранить.