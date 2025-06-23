СБУ заявила о планах польского пенсионера ликвидировать Зеленского

В мае 2024 года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались ликвидировать Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других чиновников. По словам украинских спецслужб, участники сети должны были найти военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии — устранить.