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СБУ заявила о планах польского пенсионера ликвидировать Зеленского

Украинского президента Владимира Зеленского в прошлом году якобы собирались ликвидировать в аэропорту польского Жешува. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, передает издание «Страна.ua».

Источник: Газета.Ру

По его словам, Зеленского хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера.

По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», отметил глава СБУ.

Малюк рассказал в интервью украинским СМИ, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад. Мужчина «свято верил в советскую идею», добавил руководитель спецслужбы.

В мае 2024 года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались ликвидировать Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других чиновников. По словам украинских спецслужб, участники сети должны были найти военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии — устранить.