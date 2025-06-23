Президент Путин на ПМЭФ отметил достижения Воронежской области

Воронежская область заняла седьмую строчку в рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов Российской Федерации, об этом стало известно на сессии на тему «Национальная модель и региональные возможности», которая состоялась в рамках ПМЭФ-2025.
Этот результат подтверждает, что регион продолжает уверенно развиваться и привлекать инвестиции, отметил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В прошлом году Воронежской области удалось значительно улучшить свои позиции, поднявшись с 13 на 9 место.
«В 2025 году Воронежская область поднялась еще на две строчки, продолжая укреплять свой статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны», — сказал глава региона.
Примечательно, что достижения Воронежской области в формировании благоприятного инвестиционного климата особо отметил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
«Установки Президента лягут в основу нашей дальнейшей работы. На форуме эта работа завершена — подписаны многомиллиардные соглашения, достигнуты принципиальные договоренности о дальнейшем развитии Воронежской области с участием ответственного бизнеса», — подчеркнул Александр Гусев.