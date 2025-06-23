Президент Путин на ПМЭФ отметил достижения Воронежской области

Этот результат подтверждает, что регион продолжает уверенно развиваться и привлекать инвестиции, отметил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В прошлом году Воронежской области удалось значительно улучшить свои позиции, поднявшись с 13 на 9 место.