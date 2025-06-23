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Главные заявления Путина на встрече с выпускниками военных вузов

Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений и выступил на тему обороны и позиции России в текущей международной обстановке. Президент также рассказал о модернизации вооруженных сил и оценил планы НАТО. Главные заявления — в подборке «Ъ».

О Вооруженных силах РФ

  • Техническая модернизация армии и флота России остается приоритетной задачей.
  • Ударная мощь и возможности морской пехоты возрастут после преобразования бригад в дивизии.
  • Российский флот пополняет новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения.
  • Власти уделят особое внимание развитию ядерной триады.
  • В РВСН будут поставлены современные комплексы «Ярс». Авиацию в этом году пополнят модернизированные Ту-160м.
  • В России разворачивается серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», который очень хорошо себе зарекомендовал в боевых условиях.
  • Бойцы СВО — прямые наследники героев Великой Отечественной и других предков тысячелетней истории России.
  • Россия сегодня сражается за свое будущее.

О НАТО и взаимоотношениях с Западом

  • На западе сами придумали себе страшилку российской угрозы, это беспардонная ложь.
  • Ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения РФ стратегического поражения.
  • Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб.
  • Глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО.
  • На ближайшем саммите НАТО собираются объявить о дальнейшем расширении Альянса.

О Ближнем Востоке

  • В конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы.

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