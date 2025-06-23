Лукашенко назвал Сибирь родным и понятным регионом для Беларуси

— Как я когда-то Борису Николаевичу (Ельцину, первому президенту России. — Ред.) сказал, хочу и вам сказать: если вы думаете, что Сибирь для нас — это что-то чужое, вы ошибаетесь. Это родное, близкое, понятное нам, — заявил президент Беларуси.