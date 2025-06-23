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Лукашенко назвал Сибирь родным и понятным регионом для Беларуси

Лукашенко сказал, что Сибирь является родным и близким регионом для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня во время встречи с губернатором Кемеровской области — Кузбасса России Ильей Середюком, назвал Сибирь родным и понятным регионом для Беларуси, пишет БелТА.

— Как я когда-то Борису Николаевичу (Ельцину, первому президенту России. — Ред.) сказал, хочу и вам сказать: если вы думаете, что Сибирь для нас — это что-то чужое, вы ошибаетесь. Это родное, близкое, понятное нам, — заявил президент Беларуси.

Глава государства напомнил, что в Сибири проживают несколько тысяч белорусов.

— И больших проблем, думаю, они вам там не создают. И поэтому нам Сибирь недалека, и Кузбасс как жемчужина Сибири, конечно, для нас близок, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы.

Кстати, президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит ЕАЭС 26 июня и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А еще в Минске отель ищет сотрудника на зарплату от 30 000 рублей.

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