Важные заявления Путина на встрече с выпускниками военных вузов

Владимир Путин, поздравляя младших офицеров Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН с новым этапом в жизни, отметил, что они являются продолжателями дела своих прадедов, дедов и отцов, и выразил уверенность, что они впишут новые славные страницы в историю российских Вооруженных сил, правоохранительных и специальных служб.