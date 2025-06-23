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Важные заявления Путина на встрече с выпускниками военных вузов

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ и других специальных и правоохранительных ведомств. Российский лидер поздравил участников торжества с окончанием учебы и сделал ряд заявлений об укреплении безопасности страны и ее союзников. Собрали ключевые тезисы выступления главы государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Местом проведения встречи с выпускниками вузов стал Георгиевский зал Московского Кремля, который считается главным залом русской воинской славы.

Владимир Путин, поздравляя младших офицеров Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН с новым этапом в жизни, отметил, что они являются продолжателями дела своих прадедов, дедов и отцов, и выразил уверенность, что они впишут новые славные страницы в историю российских Вооруженных сил, правоохранительных и специальных служб.

«Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу», — подчеркнул президент.

Ключевые заявления Владимира Путина

Об обстановке в мире

  • Международная ситуация быстро меняется. Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке мир подошел к опасной черте.
  • Россию беспокоят планы западных политиков, которые, чтобы добиться стратегического поражения России, продолжают спонсировать киевский режим.
  • Страны НАТО планируют увеличить военные бюджеты, но уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств в мире, содействуя глобальной милитаризации и гонке вооружений.
  • Угроза о вторжении России в Европу — «страшилка», которую придумало руководство Североатлантического альянса, чтобы обманывать своих граждан и усиливать расходы на военные нужды.

О модернизации ВС РФ

  • Россия продолжит развивать Вооруженные силы, которые являются «гарантией суверенного и независимого развития». Приоритет — техническая модернизация армии и флота.
  • В ВС РФ формируется новый род войск — войска беспилотных систем. Формируются части и соединения Московского и Ленинградского военных округов.
  • Внимание уделяется «ядерной триаде»: ракетные войска вооружают современными комплексами «Ярс», авиацию стратегических ядерных сил усилят модернизированными ракетоносцами Ту-160М, ракетный комплекс «Орешник» запустят в серийное производство, ВМФ поставят корабли и подлодки с высокоточными средствами поражения.

О защите страны от внутренних и внешних угроз

Задачи правоохранительных органов и спецслужб: борьба с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки, терроризмом, криминалом, коррупцией, ликвидация последствий стихийных бедствий и содействие в проведении СВО.

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