Важные заявления Путина на встрече с выпускниками военных вузов

Местом проведения встречи с выпускниками вузов стал Георгиевский зал Московского Кремля, который считается главным залом русской воинской славы.
Владимир Путин, поздравляя младших офицеров Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН с новым этапом в жизни, отметил, что они являются продолжателями дела своих прадедов, дедов и отцов, и выразил уверенность, что они впишут новые славные страницы в историю российских Вооруженных сил, правоохранительных и специальных служб.
«Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу», — подчеркнул президент.
Ключевые заявления Владимира Путина
Об обстановке в мире
- Международная ситуация быстро меняется. Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке мир подошел к опасной черте.
- Россию беспокоят планы западных политиков, которые, чтобы добиться стратегического поражения России, продолжают спонсировать киевский режим.
- Страны НАТО планируют увеличить военные бюджеты, но уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств в мире, содействуя глобальной милитаризации и гонке вооружений.
- Угроза о вторжении России в Европу — «страшилка», которую придумало руководство Североатлантического альянса, чтобы обманывать своих граждан и усиливать расходы на военные нужды.
О модернизации ВС РФ
- Россия продолжит развивать Вооруженные силы, которые являются «гарантией суверенного и независимого развития». Приоритет — техническая модернизация армии и флота.
- В ВС РФ формируется новый род войск — войска беспилотных систем. Формируются части и соединения Московского и Ленинградского военных округов.
- Внимание уделяется «ядерной триаде»: ракетные войска вооружают современными комплексами «Ярс», авиацию стратегических ядерных сил усилят модернизированными ракетоносцами Ту-160М, ракетный комплекс «Орешник» запустят в серийное производство, ВМФ поставят корабли и подлодки с высокоточными средствами поражения.
О защите страны от внутренних и внешних угроз
Задачи правоохранительных органов и спецслужб: борьба с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки, терроризмом, криминалом, коррупцией, ликвидация последствий стихийных бедствий и содействие в проведении СВО.