На выборы губернатора Краснодарского края от ЛДПР баллотируется Иван Тутушкин

Работу конференции возглавил первый заместитель координатора регионального отделения Михаил Савченко, действовавший по поручению координатора отделения Каплана Панеш. Основным пунктом повестки стало выдвижение кандидата на выборы главы региона, которые назначены на 14 сентября 2025 года.
Завершая конференцию, Михаил Савченко заявил, что партия готова участвовать в губернаторской кампании с «твердой позицией и сильной командой», предлагая избирателям «реальную альтернативу, основанную на опыте, профессионализме и честном подходе».
На губернаторских выборах 2020 года от ЛДПР также баллотировался Иван Тутушкин. Он набрал 4,36% голосов и занял третье место среди всех кандидатов.