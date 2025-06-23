МИД: Литва не снимет санкции против Беларуси после помилования 14 заключенных

МИД сообщил, что Литва не снимет санкции против Беларуси после помилования 14 заключенных. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет Sputnik.lt.
По его словам, Литва находится в режиме санкций ЕС. Будрис обратил внимание, что литовская сторона ввела собственные меры в отношении Беларуси и на сегодня не видит основания для того, чтобы что-то пересматривать.
Глава МИД обрисовал ситуацию, при которой, по оценке Литвы, было бы возможным обсуждение об отмене санкций.
— Это должно быть не одно освобождение (речь идет про заключенных. — Ред.) или два-три освобождения. У нас уже была серия таких освобождений, но должны быть освобождены все заключенные, необходимо прекратить посадки новых заключенных в свои тюрьмы, и тогда мы сможем о чем-то говорить, — сообщил Кястутис Будрис.
Напомним, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа.