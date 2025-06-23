МИД: Литва не снимет санкции против Беларуси после помилования 14 заключенных

— Это должно быть не одно освобождение (речь идет про заключенных. — Ред.) или два-три освобождения. У нас уже была серия таких освобождений, но должны быть освобождены все заключенные, необходимо прекратить посадки новых заключенных в свои тюрьмы, и тогда мы сможем о чем-то говорить, — сообщил Кястутис Будрис.