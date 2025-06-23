Визит Путина и Лукашенко на форум в Нижнем Новгороде не ожидается

О намерении посетить столицу Приволжья вместе с президентом России глава Беларуси сообщил в марте. Мероприятие будет проходить в Нижнем Новгороде 26—27 июня . Ранее сообщалось, что форум будет посвящен молодежной политике и наследию Великой Победы. Участниками пленарного заседания станут до 700 человек.