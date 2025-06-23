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Визит Путина и Лукашенко на форум в Нижнем Новгороде не ожидается

Мероприятие будет проходить в Нижнем Новгороде 26—27 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Организаторы форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Нижнем Новгороде, не готовятся к визиту президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает NN.ru.

О намерении посетить столицу Приволжья вместе с президентом России глава Беларуси сообщил в марте. Мероприятие будет проходить в Нижнем Новгороде 26—27 июня. Ранее сообщалось, что форум будет посвящен молодежной политике и наследию Великой Победы. Участниками пленарного заседания станут до 700 человек.

Ожидается, что на форуме в Нижнем Новгороде будет подписано более 100 контрактов. Работа будет проходить в семи различных секциях, которые посвящены промышленности, аграрной тематике, правовому обеспечению и другим направлениям.

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