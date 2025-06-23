Визит Путина и Лукашенко на форум в Нижнем Новгороде не ожидается

Организаторы форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Нижнем Новгороде, не готовятся к визиту президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает NN.ru.
О намерении посетить столицу Приволжья вместе с президентом России глава Беларуси сообщил в марте. Мероприятие будет проходить в Нижнем Новгороде
Ожидается, что на форуме в Нижнем Новгороде будет подписано более 100 контрактов. Работа будет проходить в семи различных секциях, которые посвящены промышленности, аграрной тематике, правовому обеспечению и другим направлениям.