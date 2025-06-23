Вучич: Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов

«Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения», — сказал Александр Вучич журналистам (цитата по N1).
Сегодня Служба внешней разведки РФ сообщила, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот требует особенного внимания.
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